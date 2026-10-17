Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, LaLiga'da Sevilla ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki basın toplantısında Arda Güler hakkında yöneltilen soruya tepki gösterdi. Portekizli çalıştırıcı, takımın oyun kurulumundaki gelişimi değerlendirirken yapılan emeğin hakkının verilmediğini savundu.

Mourinho'ya, sezon başında geriden oyun kurarken orta sahada Arda Güler'in tercih edilmesine ilişkin soru işaretleri bulunduğu, son maçlarda ise takımın oyun kurulumunun toparlandığı yönünde bir soru yöneltildi. Arda'yı artık bu rol için daha ideal bir seçenek olarak mı gördüğü, yoksa tercihinin karşılaşmaya göre mi değişeceği soruldu.

"ORTADA BÜYÜK BİR EMEK VAR"

Mourinho, soruya şu sözlerle karşılık verdi:

"İşin sırrı sadece çalışmak, çalışmak ve çalışmak... Ortada büyük bir emek var ancak bana öyle geliyor ki, yapılan bu işin hakkını teslim etmek size çok zor geliyor. Görünen o ki, en ufak bir olumsuzlukta faturayı kesecek birilerini hemen buluyorsunuz ama iyi giden her şeyi sadece şansa ya da tesadüfe bağlıyorsunuz."

"ZİRVESİNE HENÜZ ULAŞMIŞ DEĞİL"

Arda'nın yeteneklerine de dikkat çeken Mourinho, "Fakat hepimizin bildiği gibi Arda, muazzam yeteneklere sahip bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve açıkça görülüyor ki zirvesine henüz ulaşmış değil" dedi.

Genç oyuncunun farklı mevkilerde görev yapabilecek kaliteye sahip olduğunu belirten Mourinho, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Sahip olduğu kalite, ona çok yönlü olabilme ve farklı mevkilerde oynayabilme esnekliği sağlıyor. Ben kendisinden son derece memnunum ve bunun üzerine söyleyebileceğim başka da bir şey yok."