Şampiyonlar Ligi'nde ilk dört maçını kazanan Real Madrid, beşinci haftada PSV'yi konuk etmeye hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre teknik direktör Jose Mourinho'nun bu karşılaşmada Arda Güler ve Jude Bellingham'ı dinlendirmesi bekleniyor.

LaLiga'da haftayı Celta Vigo galibiyetiyle kapatan Madrid ekibi, 24 Kasım'da Santiago Bernabeu'da PSV karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

'FİZİKSEL OLARAK TÜKENDİ'

Arda Güler, hafta sonu oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Mourinho, karşılaşmanın ardından Arda ile Bellingham'ın büyük çaba harcadığını vurgulayarak, “İkinci golden sonra, takım dengesizleşti. Arda ve Jude orta sahada fiziksel olarak tükendi ama işleri nasıl yoluna koyacağımızı biliyorduk.” demişti.

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan AEK karşılaşmasında da dinlendirilmiş ve Yunanistan'a giden kafilede yer almamıştı.

15 MAÇTA 4 GOL, 7 ASİST

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla ikisi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 15 maçta süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asist kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Arda, son AEK maçında da kadroya dahil edilmemişti.