Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, İtalyan Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda kariyerindeki önemli dönemeçleri ve hakemlerle ilgili tartışmaları değerlendirdi. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertli takımın kendisi için hep özel kalacağını dile getirdi.

'F.BAHÇE'NİN ÖZEL YERİ VAR'

Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım." dedi ve "Real Madrid'e dönmek de eve dönmek gibi. Burada 3 yıl kalmıştım ama kulüple kurduğum bağ sayesinde sanki 30 yıl gibi geldi." sözleriyle Madrid’e dönüşünü anlattı.

'TÜRKİYE'DE SKANDAL PATLAK VERDİ'

Hakemlerle ilgili yaşadığı sorunların kendi hatası olmadığını ve yaşananları şanssızlık olarak değerlendirdiğini belirten Mourinho, geçmişte görev yaptığı liglerden örnek verdi. Mourinho şöyle konuştu: "Bunun benim hatam olduğunu düşünmüyorum, şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi. Sık sık benzer durumlar yaşadım." dedi.