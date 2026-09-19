Real Madrid'in yarın Atletico Madrid ile oynayacağı LaLiga'nın 7. hafta maçının öncesinde teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.

Mourinho, derbi maçlarının kendisini ekstra motive edip etmediği sorusuna, "Her maç çok önemli. Derbiler için ekstra motive olmuyorum. Bu beni her gün motive ediyor. Bunu saygılı bir şekilde sorduğunuz anlıyorum ancak 'kariyerimin bu noktasında' dediğinizde, ilk günden bugüne her zaman aynı şey geçerli olacak. Yıllar benim kim olduğumu değiştirmiyor. Villarreal'e karşı oynayacağımız bir sonraki maç da, bir El Clasico ya da derbi kadar beni motive ediyor." yanıtını verdi.

SÜPER LİG SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Mourinho, kariyeri boyunca oynadığı derbilerden hangisinin kendisini daha çok etkilediği sorusuna ise, "Bunu söylemek zor, çünkü bir kulübün formasını giydiğinizde kendinizi bir taraftar gibi hissetmeye başlıyorsunuz." dedi.

Mourinho, "Beni en çok şaşırtan ve en beklenmedik olan Milan-Inter maçıydı, çünkü orada çok fazla olmasa da biraz nefret olduğunu düşünüyordum ve iyi bir ilişkileri olduğunu görünce şaşırdım. Nefret kuzeyde biraz daha yaygın. Sokakta farklı formalar giyen bir kadın ve bir adam gördüm. Ya da bir baba ve bir çocuk. Portekiz'de bu imkansız... Ve Türkiye'de, hiç başlamayalım bile!" ifadelerini kullandı.