İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Jose Mourinho'nun, Kylian Mbappe'nin 87. dakikada attığı galibiyet golünün ardından yaptığı kutlama dikkat çekti. Portekizli teknik adam, saha kenarında dizini kaldırıp yumruklarını sıkarak gol sevinci yaşadı. Mourinho, kutlama sırasında dilini çıkarttı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e yükselterek lider Barcelona ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Barcelona ise 27 puanda kaldı. 2013'Ü HATIRLATTI Portekizli teknik adamın bu görüntüsü geçmiş yıllarda yaşadığı gol sevincini hatırlattı. Mourinho’nun 2013 yılında Real Madrid’in başındayken yaşadığı gol sevincini yeniden gündeme taşıdı. Deneyimli teknik adamın yıllar önceki coşkulu kutlamasıyla dün akşamki kutlaması benzetilirken sosyal medyada gündem oldu.

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