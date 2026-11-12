Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan Endrick için Roma'nın kiralama isteği gündeme gelirken Jose Mourinho, Brezilyalı forvetin Madrid'de kalmasını istiyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre; 20 yaşındaki Endrick Roma'ya gitmeye sıcak bakıyor. İtalyan kulübü ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

''BENİMLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALACAK''

Endrick'in sezonun kalan bölümünde takıma önemli katkı sağlayacağını düşünen Portekizli teknik adam, genç oyuncunun olası ayrılığına ilişkin daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“Endrick kiralık olarak ayrılacak mı? Onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler benimle mücadele etmek zorunda kalacak. Endrick'e bayılıyorum, inanılmaz bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli. Onun kiralanmasına gerek yok, burada başarılı olacak.”