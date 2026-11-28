Real Madrid'in LaLiga'nın 14. haftasında Alaves'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde, Arda Güler'in olası rolü tartışma yarattı. Marca'nın yayımladığı muhtemel 11'de milli futbolcunun orta sahanın gerisinde konumlandırılması, sosyal medyada taraftarların eleştirilerine neden oldu.

Real Madrid, bugün saat 23.00'te Alaves'i konuk edecek. Marca'nın karşılaşmaya ilişkin kadro tahmininde Arda Güler, Bernardo Silva ile birlikte orta saha ikilisinde gösterildi. Jude Bellingham ise bu ikilinin önünde yer aldı.

'BU ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR'

Bu yerleşime tepki gösteren taraftarlar, Arda Güler'in oyun kurma ve hücum organizasyonlarına katkı sağlama becerisinden ileride yararlanılması gerektiğini savundu. Milli futbolcunun geride oynamasının takımın hücumdaki yaratıcılığını azaltacağını öne sürdü.

Taraftar yorumlarında "Neden en iyi yaratıcımız o kadar derinde? O, yaratma konusunda tempoyu kontrol etmeye göre çok daha iyi." ifadeleri kullanıldı. Diğer yorumlarda ise "Hepsi Vini'yi ilk 11'e sokmak için, "Bu çok kötü bir fikir." sözleri yer aldı.