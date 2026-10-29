Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90. dakikada oyundan çıkan Arda Güler'in takım içindeki rolü değişiyor. Marca'nın haberine göre milli futbolcu, bu maçtaki performansıyla Jose Mourinho'nun dokunulmazları arasına girdi.

Haberde Arda'nın artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi, takım skor açısından rahatlamadığı sürece oyundan çıkarılmasının beklenmediği belirtildi.

ERKEN DEĞİŞİKLİKLER ELEŞTİRİ KONUSUYDU

Bu sezon karşılaşmalara ilk 11'de başlasa da ikinci yarılarda oyundan çıkan ilk isimlerden biri olan Arda'nın süreleri, İspanyol basınında tartışma konusu olmuştu. Mourinho'ya bu tercihi nedeniyle eleştiriler yöneltilmiş, milli futbolcunun daha fazla sahada kalması gerektiği vurgulanmıştı.

Real Madrid, geçen hafta sonu Barcelona karşısında Kylian Mbappe'nin attığı iki golle galip gelerek zirve yarışında rakibiyle arasındaki puan farkını azalttı. Arda da bu galibiyette önemli rol oynadı.

12 MAÇTA 3 GOL, 5 ASİST

Marca'nın haberinde Arda'nın, Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri haline geldiği değerlendirmesi yapıldı. Milli futbolcu için şu ifadeler kullanıldı:

"El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi. Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşemdi. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla süre aldığı 12 maçta 3 gol ve 5 asist kaydetti.