Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in sahadaki pozisyonu futbol dünyasında tartışma konusu oldu. Getafe'nin eski oyuncusu Javi Casquero, genç yeteneğin performansına ve potansiyeline dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

''REAL MADRID'E ÇOK ŞEY KATABİLİR''

Casquero, Arda Güler'in Kylian Mbappe ile birlikte Real Madrid kadrosundaki en yetenekli oyuncu olduğunu belirtti. Oyuncunun topu çok kullandığında takımın oyun kalitesinin de doğrudan geliştiğini ifade eden eski futbolcu, önceki sezonlarda bazı unsurların eksik kalmış olabileceğini ancak genç futbolcunun sürekli olarak kendini geliştirdiğini dile getirdi. Casquero, "Orta sahada Real Madrid'e çok şey katabilir" şeklinde konuştu.

Federico Valverde'nin sağ kanattaki rolüne de değinen Casquero, Uruguaylı oyuncunun bu bölgede hızını bir F1 aracı gibi daha etkili kullanabildiğini savundu. Valverde'nin merkez orta sahadaki rolünün ise daha kısıtlı kaldığını belirten Casquero, iki oyuncunun pozisyonları hakkında konuşmasını sürdürdü.

''NE KADAR ISRAR ETSE DE...''

Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncuların bu gerçeği görmesi gerektiğini belirten Casquero, "Ne kadar ısrar etse ve orta saha oyuncusu olduğunu düşünsede hem o hem de Mourinho, Valverde'nin Real Madrid'in sağ kanadında çok daha iyi olduğunu ve Arda Güler'in orta sahada daha iyi olduğunu anlamalı" diyerek sözlerini tamamladı.