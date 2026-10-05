Klasik müzik tarihinin en önemli dehalarından Wolfgang Amadeus Mozart’ın Viyana yıllarında kullandığı tarihi ‘Costa’ kemanı ilk kez Türkiye’ye getirildi. Salzburg’daki Uluslararası Mozarteum Vakfı koleksiyonunda yer alan ve yurt dışına nadiren çıkarılan paha biçilemez enstrüman, düzenlenen özel bir gecede dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

'Mozart'ın Kemanı İstanbul’da' başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bestecinin Viyana dönemine damga vuran unutulmaz eserleri ve ikili keman sonatları canlı performansla icra edildi.

ÖZEL KONSERLE MÜZİK ZİYAFETİ SUNULDU

Düzenlenen konserde; Moskova Çaykovski Konservatuvarı mezunu keman sanatçısı Nina Patrikidou, uluslararası projeleriyle öne çıkan genç keman virtüözü Yiannis Iatrou ve usta piyanist Evgenia Votanopoulou sahne aldı. Ünlü sanatçılar, Mozart'ın tarihi enstrümanıyla dinleyicilere müzik akşamı yaşattı.

İtalya’nın Treviso kentinde 1764 yılında usta Pietro Antonio Dalla Costa tarafından imal edilen enstrüman, Mozart’ın 1782 yılından 1791’deki vefatına kadar elinden düşürmediği en değerli kişisel eşyaları arasında yer alıyor. 18. yüzyıldan günümüze ulaşan bu eşsiz miras, sergilenmeye devam edecek.