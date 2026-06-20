Görsel üreten yapay zekâ teknolojisiyle küresel bir üne kavuşan Midjourney, sağlık sektöründe çığır açacak yeni donanımı "The Midjourney Scanner" ile tıp dünyasına adım attı.

Butterfly Network ortaklığıyla geliştirilen bu devrimsel cihaz, radyasyon veya güçlü manyetik alanlar kullanmadan, sadece gelişmiş ultrason dalgalarıyla çalışıyor.

Kullanıcının sığ bir su platformuna inmesiyle başlayan süreçte, yunusların yön bulma sistemine benzer bir teknolojiyle her saniye terabaytlarca veri işleniyor.

Sistem, mevcut MR cihazlarından tam 100 kat daha hızlı çalışarak, sadece 60 saniye içinde kas, yağ, kemik ve iç organların milimetrik hassasiyette üç boyutlu haritasını çıkarabiliyor.

Midjourney, bu ileri teknolojiyi klasik hastaneler yerine çok farklı bir yaşam modeliyle insanlara sunmaya hazırlanıyor. İlk etapta yasal izin süreçleri nedeniyle doğrudan hastalık teşhisi yerine vücut gelişim ve değişim takibine odaklanacak olan şirket, ilk "Midjourney Spa" merkezini 2027 yılının sonunda San Francisco’da açacak.