MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, AP tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz” dedi.

Aktürk, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, AP’nin akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. TSK, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır” ifadelerini kullandı.