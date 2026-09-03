MSB'nin bugün yaptığı basın açıklamasında KKTC açıklarında ve Silivri açıklarında yaşanan gemi kazalarına vurgu yapıldı. İki kazada toplamda 11 gemi ve 13 hava aracının görevlendiriliği belirtildi.

SDG'nin dağılma sürecinin dikkatle izlendiği ifade edilen açıklamada İsrail'in saldırgan tavrı kınandı.

Bununla birlikte envantere giren yeni araç ve kabiliyetlerin altı çizildi. Eurofigter için pilotların 7 Eylül itibariyle İngiltere'de eğitim alacağı belirtildi.

Tam açıklama aşağıdaki gibidir:

KAZALAR İÇİN TAZİYE MESAJI

Öncelikle, 30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir hâlinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dâhil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile hâlihazırda destek sağlanmaktadır.

Yine, 2 Eylül’de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan gemi ve mürettebatına yönelik arama kurtarma çalışmalarına; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 4 gemi ve 1 İHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 1 uçak ve 1 arama kurtarma helikopteri tarafından ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlanmaktadır.

SDG DİKKATLE İZLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında, geniş bir coğrafyada barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, Suriye’de istikrarın tesisi ve Suriye halkının günlük yaşamının normalleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Suriye Silahlı Kuvvetlerinin iş birliğiyle Fırat Nehri üzerinde yürütülen ikinci yüzer köprü projesi 30 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Daha önce sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine inşa edilen ve Fırat Nehri’nin iki yakası arasındaki ulaşımın kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak söz konusu köprü, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın somut bir göstergesidir.

Türkiye, Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir.

Diğer yandan, NATO’nun güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları ile stratejik iletişim alanındaki gelişmelerin ele alınacağı NATO İletişimciler Konferansı 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da bulunan Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımızda icra edilecektir.

Ayrıca, dost ve kardeş ülke Özbekistan’ın 1 Eylül Bağımsızlık Günü’nü bir kez daha kutluyoruz.

İSRAİL'E UYARI

Ortadoğu’nun tamamını bir çatışma alanına dönüştürmek isteyen İsrail Hükûmetinin yayılmacı ve saldırgan tutumu uluslararası kamuoyunun gözü önünde sürmektedir.

İsrail; bir yandan Suriye’nin ve Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden askerî faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan Filistin’deki yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmeye devam etmekte, münhasıran Müslümanlara ait Kudüs’teki kutsal mekânların tarihî ve hukuki statüsünü de ihlal eden provokatif eylemlerini sürdürmektedir.

İsrail’in sadece bölgesel istikrar ve güvenliğe değil, aynı zamanda küresel istikrar ve güvenliğe de zarar veren bu tutumları, bölge halkı nezdinde uluslararası hukuka olan inancı da her geçen gün daha fazla zedelemektedir.

Bölgede huzur ve istikrarın tesisi için çaba göstermeye, İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

EUROFIGHTER EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

​Daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

​Bu kapsamda 31 Ağustos’ta;

​- Kırklareli’de başlayan Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı 11 Eylül’e,

​- Portekiz’de başlayan Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi Tatbikatı ise 25 Eylül’e kadar devam edecektir.

​7-18 Eylül tarihleri arasında;

- Macaristan’da Air Wolf Hunting Arama Kurtarma,

- Tunus’ta Phoenix Express Deniz Güvenliği,

- Bulgaristan’da Triton Mayın Harekâtı Tatbikatı ile,

- Portekiz’de NATO Bold Machina Deniz Özel Harekât tatbikatlarına katılım sağlanacaktır.

​Brezilya Deniz Kuvvetleri unsuru Brasil tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarih aralığında İstanbul’a liman ziyareti gerçekleştirmektedir.

​Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali’ye lojistik nakliyat görevi kapsamında 3-4 Eylül’de Cibuti’ye liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kemalreis ve TCG Yzb.Güngör Durmuş gemilerimiz, 8 Eylül’de Mogadişu/Somali Limanı’na aborda olacaktır.

​Diğer yandan İtalya Deniz Kuvvetleri Okul Gemisi Corsaro II tarafından, 5-8 Eylül tarihleri arasında Çeşme/İzmir’e, 10-13 Eylül tarihleri arasında Bodrum/Muğla’ya liman ziyaretleri yapılacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Birleşik Krallık ile Eurofighter Typhoon uçağı tedarik faaliyetlerine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık’a gönderilecek pilotlarımızın eğitimlerine 7 Eylül’de başlanması planlanmaktadır.

ÜST ÜSTE BAŞARILAR

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;

- “2’nci El-Alameyn Hava Fuarı” çerçevesinde 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır’da Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından,

- “İzmir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104’üncü Yıl dönümü Kutlamaları” kapsamında 9 Eylül’de İzmir’de SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir.

1 Eylül’de muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla hava sahamızda NEXUS ACE görevi yapılmıştır.

Diğer yandan;- 26-29 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası’nda;

- Sekiztek dümencili (8+) sınıfında Final B birincisi,

- Dörttek (4-) sınıfında Final B üçüncüsü,

- İkiçifte (2X) sınıfında ise Final B dördüncüsü olan Millî Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Kürek Takımımızı;

- 29-30 Ağustos’ta 8 ülkenin katılımıyla Hollanda’da gerçekleştirilen 25’inci Uluslararası Askerî Binicilik Müsabakası’nda takım klasmanında birinci olan TSK SporGücü Komutanlığı Askerî Binicilik Takımımızı,

- 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen 20’nci Akdeniz Oyunları’nda 10 metre tabanca karışık takım branşında altın, 10 metre tüfek karışık takım branşında bronz madalya kazanan TSK Spor Gücü Atış Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı tebrik ediyoruz.

TSK YETENEKLERİ GELİŞİYOR

​Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve millî savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;

- Zırhlı Tanksavar Aracı OMTAS ile,

- Karinalı Bot Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Bosna-Hersek’te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı Fuarı kapsamında, MKE ile Mısır Askerî Üretim Bakanlığı arasında, savunma sanayi alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.Fuar kapsamında imzalanan ilk anlaşma olma özelliğini taşıyan söz konusu Mutabakat Zaptı ile patlayıcı başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak üretim ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

MKE tarafından ayrıca,

- 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır’da gerçekleştirilecek El Alamein International Airshow 2026’ya,

- 8-11 Eylül tarihleri arasında Polonya’da gerçekleştirilecek “MSPO Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı”na katılım sağlanacaktır.​

​31 Ağustos’ta Moğolistan Savunma Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edilen ASFAT, 1-4 Eylül tarihleri arasında Bosna-Hersek’te düzenlenen “Balkan Kalkanı Fuarı”na katılmaktadır.

​MİLGEM 6-12’nci Gemiler Tedariki Projesi kapsamında, Anadolu Tersanesi’nde inşa ve donatım faaliyetleri devam eden 2’nci İstif Sınıfı Fırkateyn İzmir’in deniz kabul testi faaliyetlerine 31 Ağustos’ta başlanmıştır.

​Dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı “Defence News Top 100” listesinde yer alan Bakanlığımıza bağlı MKE ile ASELSAN, TUSAŞ, ARCA Savunma ve ROKETSAN’ı kutluyor, savunma sanayimize güç katan ve bizleri gururlandıran çalışmalarında başarılar diliyoruz.