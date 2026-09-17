Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

YUNAN BAŞBAKANI'NIN MEİS ADASI ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı’nın beraberindeki heyetle Meis Adası’na gerçekleştirdiği ziyaret ve burada konuşlu askeri unsurlarla yaptığı temaslar tarafımızca yakından takip edilmiştir.

1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilen Meis Adası’nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, Adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.

Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis’in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte, bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiilî durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.

Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz.

Ülkemiz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.

51'İNCİ KOMANDO'NUN SÖKE'YE KONUŞLANMASI

Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekât ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

51’inci Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.

ABD'NİN GKRY'YE YÖNELİK SİLAH AMBARGOSU

ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs Adası’ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır.

Üçüncü taraflardan beklentimiz; Ada’da hasssas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanmasıdır.

Türkiye, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde devam edecektir.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillenen, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır.

Anlaşma, herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir.

Bu çerçevede, askerî iş birliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülmekte; İttifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Öncelikle, 11 Eylül’de Iğdır’da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Ziyar Koparan’a bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesi ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE / HUDUT GÜVENLİĞİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde;

- 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş,

Hudutlarımızda ise;

- 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 323’e ulaşmış,

- Engellenen 875 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 269 olmuştur.

NATO İLE İLİŞKİLER

İkili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir. Bu kapsamda;

- 14-18 Eylül tarihleri arasında Kore’de gerçekleştirilen “Türkiye-Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”na Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanımız tarafından,

- 17-18 Eylül’de Almanya’da gerçekleştirilen “Türkiye-ABD Hava Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı”na Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanımız ve beraberindeki heyet, Köstence/Romanya'da düzenlenen “Sea Breeze-2026 Donanma Komutanları Konferansı”na ise Mayın Filosu Komutanımız ile 1’inci Arama Tarama Filotillası Komodorumuz tarafından katılım sağlanmaktadır.

21-23 Eylül tarihleri arasında Kanada’da icra edilecek Denizaltı Komutanlar Konferansı’na Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından iştirak edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 20 Eylül Egemenlik Günü’nü şimdiden kutluyor, “iki devlet, tek millet” anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

HUSİLER VE İSRAİL BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan’ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Kızıldeniz ve Babülmendep’te devam eden Husi tehdidi ise yalnızca bölge güvenliğini değil, uluslararası deniz ticaretini ve küresel istikrarı da olumsuz etkilemektedir.

Öte yandan İsrail, uluslararası toplumun gözü önünde Lübnan, Suriye ve Filistin’e yönelik eş zamanlı saldırılarını sürdürerek bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir.

Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticaret ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze’de yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı kamplar ile Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerlerini hedef alması karşısında uluslararası toplumu söylemin ötesine geçerek somut ve caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.