Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında yeni bir hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, İtalya'ya ait bir SAMP-T Hava Savunma Sistemi'nin, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yerleştirileceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."