30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninin ardından kılıç çatan ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan 5 teğmen, 'disiplinsizlik' suçlaması ile geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.



Mahkeme, iki teğmenin aldığı disiplin cezalarını iptal ederek TSK'ya dönüşleri yönünde karar bildirirken, Milli Savunma Bakanlığı, ihraç teğmenler için yeniden harekete geçti.



TEĞMEN AKARSU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı kılıç çatma soruşturması kapsamında ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda, ihraç teğmen İzzet Talip Akarsu’ya yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçlaması yöneltildi.



CUMHURİYET MARŞLARI ÇALINMADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Akarsu, 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımında Malatya'da gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü sırasında Ordu Bando Takımı tarafından Cumhuriyet ile özdeşleşmiş hiçbir marşın çalınmamasına dikkat çekmiş ve şu sözlerle duruma tepki göstermişti:



"Malatya’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına 2. Ordumuzun Bando Takımı da eşlik ediyor.



Malatya’da gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü esnasında Ordu Bando Takımı Cumhuriyetle özdeşleşen hiçbir marşı çalmıyor.



Efendiler bakınız biz okuldayken de İzmir Marşını siyasi partiler kullanıyor diye siyasi bulup yasaklamış idiniz.(Her ne kadar bunu reddetseniz de) Ama mezuniyetimizde yönetmelikte olmayan Türkiye Yüzyılı Marşını bizlere okutmayı bildiniz.



Bu emri kimden aldıysanız ona karşı tavrımız çok açık ve nettir;



İstediğin kadar müdahil ol, istediğin kadar üniforma giy, koyun postu giymiş kurttan farkın yok. Orduyu daha fazla siyasete bulaştırmayın."

NAZIM HİKMET'İN DİZELERİ İLE YANIT VERDİ



Akarsu, MSB'nin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma Nazım Hikmet'in ünlü dizeleri ile yanıt verdi:



"Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla : Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.





