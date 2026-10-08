Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki savunma iş birliğine ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi 5 Ekim'de Riyad'da toplandı. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler, ortak savunma tedbirleri, savunma sanayisi iş birliği ve ittifakın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantıda ayrıca, üzerinde uzlaşılan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için alınabilecek tedbirler değerlendirildi.

MSB, Türkiye'nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin sürecin Anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüleceğini bildirdi.

Öte yandan Türkiye ile Fransa arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik bir Yol Haritası imzalandı. Anlaşma kapsamında istihbarat paylaşımı, hava savunması, ortak eğitim ve tatbikatlar ile savunma sanayisinde ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.