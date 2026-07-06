Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yurt içi ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin tatbikatlardan görüntülerine yer verildi. Zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan askerlerin kullandığı yerli ve milli savunma araçları da görüntülerde öne çıktı.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu olduğuna vurgu yapılarak, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkân ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşım, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde TSK'nın görev kabiliyeti ve savunma kapasitesine vurgu yapan mesaj olarak değerlendirildi.