Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisine ilişkin soru üzerine, "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi, NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO’da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir" ifadeleri kullanıldı.

'DÜZENLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR'

Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler üzerine sorulan soru üzerine, konunun müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlandığı ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirildiği bilgisi verildi.

'ALMANYA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEK'

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin haziran içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık altı ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir."