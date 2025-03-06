Milli Savunma Bakanlığı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı terör örgütü PKK'ya ilişkin açıklama yaptı. MSB kaynaklarının açıklamasında, "PKK derhal silahlarını teslim etmeli, sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecek" denildi.

"PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLARIN DERHAL SİLAHLARINI FESHETMESİ GEREKMEKTE"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, "Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir.Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhal koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir. Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır" değerlendirmesi yapıldı.

PKK ÇAĞRISINDAN BU YANA 26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

PKK elebaşının çağrı yaptığı son bir hafta içerisinde 26 terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

-1 Ocak’tan bugüne kadar ise 195’i Irak’ın kuzeyi 283’ü Suriye’nin kuzeyi olmak üzere 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

-Geçtiğimiz hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 4 terörist hudut karakollarına teslim oldu.

-Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 kişi yakalandı, 1357 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

-1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 olmuştur.

ÖZGÜR ÖZEL'E DAVA

-CHP Genel Başkanı Özel’in kuvvet komutanları hakkındaki açıklamalarına ilişkin) Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır.