MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, HAVELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), üçüncü bir ülkeye devredileceğine yönelik iddiaların gündeme geldiği S-400 konusuna ilişkin bir açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında konuya ilişkin "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

PESKOV 'SÜPER HASSAS BİR KONU' DEMİŞTİ

NATO Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemiyle ilgili S-400'lerin geleceğine ilişkin soruyu, "Bizi izlemeye devam edin" sözleriyle yanıtlamış ardından S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devredileceği iddia edilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın S-400'lerin devredilebileceği ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da konuya ilişkin bir açıklama yapmış ve meseleyi 'süper hassas bir konu' olarak nitelendirmişti.

AP'YE ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda Barış Harekatı ile ilgili karara da çok sert tepki gösterildi.

MSB'nin açıklamasında, "Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz" ifadeleri kullanılırken, açıklamanın devamında konuya ilişkin şunlar kaydedildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır.