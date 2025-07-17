Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik" değerlendirmesini yaptı. Kaynaklar Suriye'deki yeni hükümet ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon sürecinin ve son günlerde meydana gelen çatışmaların dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Temmuz 2016'daki terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminde Ömer Halisdemir'in şehit olduğu Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensubu hainlere vatanımızı ve demokrasimizi teslim etmeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"15 Temmuzdan itibaren TSK'dan 23 bin 969 personel ihraç edildi"

TSK'nın faaliyetleri kapsamında son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildiren Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı. Bakanlığın FETÖ ile mücadalesinin elde edilen bilgi ve belgeler ışığında ilk günkü hassasiyet ve kararlılıkla tavizsiz şekilde sürdüğüne vurgu yapan Aktürk, "15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren Silahlı Kuvvetlerden 23 bin 969 personel ihraç edilmiş, 2 bin 236 emekli personelin rütbesi geri alınmıştır. Bugün itibarıyla toplam 26 bin 205 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi tesis edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i terör örgütü mensubu olmak üzere 448 şahsın yakalandığını ve 772 şahsın hududu geçemeden engellendiğini kaydeden Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 752, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 42 bin 692’ye ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 23 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dahil 481 kilometre olmuştur" diye konuştu.

Aktürk, Kıbrıs Türkü'ne yönelik zulüm ve katliamı durduran Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 51'inci yıl dönümününü kutlayarak şehitleri ve gazileri andı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve Gazze'deki duruma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarının ardından bu kez Şam’ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları, bölgede barış ve istikrar umutlarını hedef alan açık bir provokasyondur. Uzun süren acıların ardından barış içinde yaşama ve uluslararası toplumla yeniden bütünleşme yolunda önemli bir eşiğe gelen Suriye’de, tarihî fırsatın heba edilmemesi, kalıcı huzur ve güvenliğin tesisine yönelik çabalara destek verilmesi gerekmektedir. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırıları; bölgesel barış ve güvenliği hiçe sayan, çatışmaları yayma niyetini ortaya koyan tehlikeli bir yaklaşımdır. Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhal son vermelidir.

Öte yandan, Gazze'de insani felaket, sivil halkın açlığa terk edilmesi ve toplu katliamlar devam etmektedir. Bu kapsamda, adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye girişinin sağlanması gerekmektedir. Türkiye olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması yönündeki desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Aktürk, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri kapsamında 20 Temmuz'da muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ve Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla 23 Temmuz'da Erzurum'da uçak geçişi yapılmasının planlandığını belirtti.

Aktürk, 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da yapılacak IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Fuarı'na çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 99’u üst düzey olmak üzere 200’ü aşkın heyet ve yaklaşık 900 heyet üyesi ile bin 400’den fazla firmanın katılımının beklendiğini bildirdi.

"Suriye yeni hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon sürecini takip ediyoruz"

MSB kaynakları, Suriye'deki son gelişmeler ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye yeni hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye'nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye'de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."