Milli Savunma Bakanlığı, Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağının indirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Bakanlık tarafındna şu ifadelere yer verildi:

"Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

"SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ İÇİN GEREKEN YAPILACAK"

MSB, Süleyman Şah Türbesi'nin durumuna ilişkin, "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacaktır" açıklamasını yaptı.