Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'le ilgili sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp raporunun beklendiği ifade edildi. Elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilirken, aileye saygı gösterilmesi ve resmi açıklamalar dışında yapılan spekülatif yorumlara itibar edilmemesi istendi. Bakanlık, hayatını kaybeden öğrenciye rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı diledi.

IRAK İLE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda ayrıca Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik iş birliğine de değinildi. Irak Başbakanı’nın Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde yapılan görüşmelerin bölgesel istikrar açısından önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada, iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin kesintisiz sürdüğü, sınır güvenliği ve terörle mücadelede ortak mekanizmaların kararlılıkla işletildiği ifade edildi.

EUROFIGHTER TEDARİK SÜRECİ

MSB, Eurofighter Typhoon tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayında uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını duyurdu. İmzalanan sözleşme çerçevesinde ilerleyen süreçte uçucu ve bakım personelinin eğitim için yurt dışına gönderilmeye devam edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye ile Irak arasında savunma sanayii, ekonomi ve enerji alanlarında iş birliğinin geliştiği, bu ilişkilerin bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği açısından da önem taşıdığı vurgulandı.