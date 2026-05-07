MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftalık faaliyetlere ilişkin SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın gerçekleştirildiği İstanbul Fuar Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, yerli savunma sanayinin ulaştığı seviye ile gelecek vizyonunun tüm dünyaya tanıtıldığı SAHA 2026'da MSB ve bağlı kuruluşların ürün ve projelerinin de bulunduğunu söyledi. Aktürk, "Bu kapsamda; geniş bir etki ve bant kapatma kapasitesine sahip GÖLGEHAN jammer, ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızda seyir yapabilen ve en uzun menzile sahip YILDIRIMHAN uzun menzilli füze, bütün kritik parçaları Ar-Ge’miz tarafından üretilen GÜÇHAN turbo-fan uçak motoru ve ONUR turbo şaft helikopter motoru, kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip PNR-53 sniper olmak üzere çok sayıda seçkin ürünümüz sergilenmektedir. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından modern muharebe sahasına uygun olarak tasarlanan 105 milimetre URAN araç üstü obüs, yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlayan ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs, mayınlı sahalara yönelik güvenli çözüm sunan ALPAY-2 mayın temizleme sistemi, 300 kalibre Blackout tüfeği, 7,62 milimetre anti-dron mühimmatı, TOLGA yakın hava savunma sistemi bünyesine dahil edilen akustik sistem, lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi başta olmak üzere 50’den fazla yeni ürün ilk kez tanıtılmaktadır. ASFAT Anonim Şirketimiz ile 4 adet DENİZHAN milli deniz topu tedarikine yönelik sözleşme, Macaristan merkezli 'HT Division' şirketiyle insansız kara araçlarına TOLGA yakın hava savunma sistemlerinin entegrasyonu ile Azerbaycan’da yerleşik Miras Military İndustrial Company ile BMP-1 zırhlı araç modernizasyonuna yönelik mutabakat zaptları imzalanmıştır. Ayrıca, ASFAT Anonim Şirketimiz ile İtalyan Magnaghi Aerospace şirketi arasında SkyArrow uçak platformunun ortak üretimine yönelik 'Niyet Mektubu', Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyacına ilişkin 27 adet zırhlı amfibi hücum aracının (ZAHA) tedariki kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG ANADOLU ve TCG İSTANBUL gemileri ile TCG PİRİ REİS denizaltısı fuara katılmakta, 8-9 Mayıs’ta TCG ANADOLU Sarayburnu’nda, TCG İSTANBUL ise Ataköy’de halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, envantere yeni giren silah sistemlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; OMTAS kuleli zırhlı tanksavar aracı ile 17 kişilik karinalı bot, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" ifadelerini kullandı.

'4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonları kapsamında geçen hafta 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu aktararak, "Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca, 11 haftada imha edilen 4 kilometre tünel ile birlikte Menbic’de tespit edilen tünel hatlarının tamamı (487 kilometre) başarıyla imha edilmiştir. Böylece Suriye harekat alanlarındaki 789 (Tel Rıfat 302, Menbic 487) kilometrelik tünellerin tamamı kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

'5'İ TERÖRİST, 256 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, hafta boyunca hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu, 256 kişinin yakalandığını belirterek, "2 bin 232 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 686, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 850 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ÜSTLENMELİ'

İran ve ABD’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için sağduyulu davranması ve müzakere sürecine devam etmesini temenni ettiklerini söyleyen Tuğamiral Aktürk, "Bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Öte yandan; İsrail’in uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek müzakere sürecine rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılara ve Gazze’de her geçen gün derinleşen insani krize karşı uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesi gerekliliğini yineliyoruz" diye konuştu.

İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın insani yardım faaliyetleri, orman yangınları ve afetlerle mücadelede, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde desteğe devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede 2’nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımızca Hakkari-Van kara yolunda toprak kayması nedeniyle kullanılamayan yolun yerine, Zap Suyu güneyinden açılan geçici yolda 39 metrelik 'Çift Kiriş, Çift Kat Takviyeli Panel Köprü' kurulumu 6 Mayıs’ta tamamlanmıştır" dedi.

'KONSEPT ÜRETEN VİZYONLA YAKLAŞMAKTAYIZ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, SAHA 2026 ve savunma sanayi vizyonuna ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil; aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız. Ortaya koyulan bu vizyon; sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür. Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle, yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz. Uzun yıllardır sürdürülen Ar-Ge faaliyetleri neticesinde bakanlığımız bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulmuştur" denildi.

'3 TON HARP BAŞLIĞI TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP'

SAHA-2026 kapsamında ilk kez sergilenen YILDIRIMHAN uzun menzilli füze sistemine ilişkin ise "YILDIRIMHAN füze sisteminde kullanılan asimetrik dimetil hidrazin ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar Ar-Ge merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi; uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip YILDIRIMHAN füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup, saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir. Bakanlığımız, milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayimizin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye’nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı.

GÜÇHAN TURBOFAN JET MOTORU

Bakanlık tarafından sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalara uzun yıllar önce başlandığı belirtilerek, "GÜÇHAN turbofan jet motoru; tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir. Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin IBF itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarımıza öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız, sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla; savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkemizin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.