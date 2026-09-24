Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, Atina’ya antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uyma ve bölgedeki barış ile istikrarı olumsuz etkileyebilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulundu.
MSB’DEN YUNANİSTAN’A ADALAR MESAJI
Bakanlık açıklamasında, “Beklentimiz, Yunanistan’ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir” ifadelerine yer verildi.