Acı haber, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geldi.

102. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün askeri araca bakım yaparken meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Uzm. Çvs. Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) olayla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Temmuz 2025 tarihinde Edirne'de meydana gelen askerî araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Servet Ökkeş Çakır ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."