Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tokat'ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner'in eğitim esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Güner'e, Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

MSB açıklaması şöyle:

"Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız P. Er Eyüp GÜNER, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."