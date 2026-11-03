Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenler tören alanında kılıç çatarak, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmış, görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından disiplin soruşturması başlatılmıştı. MAHKEME İPTAL ETTİ Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu eylemin TSK’nın “disiplin ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle beş teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilmesine karar verdi. İhraç edilen teğmenler, yargı yoluna başvurdu. Bu teğmenlerden biri de Deniz Demirtaş’tı. Mahkeme, teğmen Demirtaş hakkında verilen “Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası”nı oy birliğiyle iptal etti. İdare Mahkemesi, teğmen Deniz Demirtaş’a atfedilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin somut ve açık biçimde ortaya konulamadığını bu nedenle MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli, 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. KURUL CEZA KESTİ TSK’dan ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla göreve dönen Demirtaş’ın iade kararı, MSB’nin itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Deniz Demirtaş, “Haksızca mesleğimden ihraç edildim... İki defa ihraç edilmiş oldum” dedi. 30 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Mahkeme Teğmen Deniz Demirtaş’ın davranışlarını ağır disiplinsizlik kapsamında değerlendirdi. 30 bin lira vekalet ücreti ödemesine hükmetti.

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