Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Mısır ile karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması imzalamaya hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.

MISIR İLE DENİZ YETKİ ALANI ANLAŞMASI MESAJI

Açıklamada, Mısır'ın Türkiye ile böyle bir anlaşma yapması durumunda, Yunanistan ile imzalayabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden fazla deniz yetki alanına sahip olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

DOĞU AKDENİZ'DE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumayı sürdüreceği belirtilen açıklamada, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlama kararlılığı da vurgulandı.

SİNCAR'DAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

MSB, Irak merkezi hükümetinin Sincar'da devlet otoritesini güçlendirmeye ve bölgeyi normalleştirmeye yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bölgede terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi ve güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçlerince sağlanmasının kalıcı huzur ve istikrar açısından önemli olduğu belirtilirken, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiği kaydedildi.