Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik saldırılar gündeme alındı.
Saldırıların bölgedeki huzur ve güven ortamını hedef alan açık bir provokasyon olduğu belirtilirken "Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasının hemen ardından, AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tayyar, Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği mesajın son derece net olduğunu ifade ederek, sergilenen duruşun önemine dikkat çekti.
Şamil Tayyar, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklaması çok önemli:
‘Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlarız.’
Mesajın adresi çok açık.
Birincisi İsrail, diğeri YPG.
Mesajın çözümü ise şöyle:
Aklınızı başınıza alın yoksa aklınızı alırız.
Eyvallah