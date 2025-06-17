CHP’li Özgür Ceylan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in cevaplaması için verdiği önergede, “TÜRGEV’in 2025 yılı kurban bağışı kampanyasına ilişkin hazırladığı duyuru ve broşürleri, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yukarda bahsedildiği gibi bir üst yazı ile bakanlık personeline iletilmiş midir? Şayet böyle bir bir dağıtım yapıldı ise, ilgili vakfın duyurusunun yapılması talimatını siz mi verdiniz?” diye sordu.

Özgür Ceylan

Soru önergesinde, TÜRGEV’in bağış talebinde, bağışçılardan hisse bedeli 16 bin 500 lira talep edildi. Yazıda katılım payı dağıtan bir finans kuruluşuna ait İBAN numasının da paylaşıldığını anlatan Ceylan, “TÜRGEV’in Kurban Bağışı kampanyasına ilişkin talep yazısının ve broşürlerinin, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Bakanlık personeline kurumsal iletişim yoluyla ilettiği iddia edilmektedir” dedi.