Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle şehit olmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi

MSB'nin açıklamasında, İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu askerimizin şehit olması üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'ye bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.