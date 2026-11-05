Uluslararası endeks sağlayıcısı S&P Dow Jones Indices, Türkiye piyasasına yönelik önemli bir karar açıkladı. Kurum, piyasa yapısına ilişkin endişeleri ve hisse sahipliğindeki şeffaflık sorunlarını gerekçe göstererek Türk hisse senetlerini içeren bazı endeks değişikliklerini donduracağını duyurdu.

Alınan karar doğrultusunda, aralık ayında gerçekleştirilecek düzenlemelerde endekslere hiçbir yeni Türk varlığı dahil edilmeyecek.

ARALIK DEĞERLENDİRMESİ VE UYGULANACAK KISITLAMALAR

Açıklanan kısıtlamalar yalnızca yeni hisse eklenmemesiyle sınırlı kalmayacak. S&P Dow Jones Indices, Türkiye’de işlem gören hisselerin pay sayıları ile yatırım yapılabilir ağırlık faktörlerindeki üç aylık veya zorunlu olmayan değişiklikleri de uygulamama kararı aldı. Bu adımlarla birlikte kurum, aralık ayı değerlendirmesi kapsamındaki olağan revizyonları Türk varlıkları için askıya almış oldu.

İZLEME LİSTESİ VE BENZER KARARLAR

S&P Dow Jones Indices, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini vurgularken, ülkenin 2026/2027 Ülke Sınıflandırma İzleme Listesi'ne olası bir statü değişikliği için dahil edildiğini bildirdi.

Benzer şekilde, geçtiğimiz ay bir diğer endeks sağlayıcısı MSCI da Türk hisselerine yönelik bazı değişiklikleri dondurmuş ve Türkiye’nin gelişen piyasa statüsünün ileride risk altına girebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

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