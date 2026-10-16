Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye hisse senetlerine yönelik bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından Borsa İstanbul, yeni güne sert kayıplarla başlangıç yaptı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan başladı. Yüzde 2'den fazla değer kaybeden borsa 11 bin 768 puana geriledi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 6,52 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye’ye ilişkin değerlendirmesini akşam piyasaların kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti, S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruması yönünde.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve enflasyon, ABD'de ise sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanın destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

MSCI, Türkiye hisse senetlerine ilişkin bazı endeks değişikliklerini derhal yürürlüğe girmek üzere ikinci bir duyuruya kadar durdurma kararı almıştı.

Kararın arka planında, MSCI'nin 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi sırasında kurumsal yatırımcıların dile getirdiği endişeler yer aldı. Yatırımcılar, belirli küçük ölçekli şirketlerle yakından ilişkili fonların portföyleri üzerinden koordineli işlemler yapılabileceğine dikkat çekti. MSCI, bu tür işlemlerin fiili dolaşım oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceğini belirtti.

Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme görülmezse Türkiye endekslerinin gelişen piyasalar statüsünden çıkarılması için istişare başlatılması da değerlendirilebilecek.

MSCI NEDİR?

MSCI endeksleri, ABD dışındaki hisse senedi piyasalarının performansını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Morgan Stanley Capital International’ın (MSCI) kökeni, Capital International tarafından 1968 yılında kurulan endekslere dayanmaktadır.

Morgan Stanley, 1986 yılında Capital International’ın bu endekslere ilişkin haklarını lisanslamış ve endeksleri Morgan Stanley Capital International adıyla sunmaya başladı. MSCI endeksleri, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren yaygınlaşarak ABD dışındaki hisse senedi piyasalarının performansını ölçmek amacıyla kullanılan önemli referans (benchmark) göstergeler arasında yer aldı.

Morgan Stanley’nin 2004 yılında risk analizi ve portföy yönetimi hizmeti sunan Barra’yı satın almasının ardından şirket MSCI Barra adıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. MSCI Inc., 2007 yılında halka arz edildi.

Başlangıçta ABD dışındaki hisse senetleri piyasalarının performansını ölçmek üzere geliştirilen MSCI endeksleri zamanla farklı ölçütlere göre genişletildi.

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