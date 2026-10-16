luslararası endeks sağlayıcısı MSCI, Türk hisse senetlerine yönelik belirli endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak dondurduğunu açıkladı. Kurum, piyasa düzenleme ve denetiminde Haziran 2027’ye kadar yeterli ilerleme sağlanamaması halinde, Türkiye’nin "Gelişmekte Olan Piyasa" statüsünden çıkarılarak "Sınır Piyasa" veya "Bağımsız Piyasa" kategorisine düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI tarafından Türkiye piyasalarına yönelik alınan son karar, gözleri bu finans devine çevirdi.

Küresel piyasalarda taşları yerinden oynatan ekonomi kararlarının ardından yatırımcılar tek bir soruya kilitlendi: MSCI nedir ve açılımı ne?

MSCI Açılımı Nedir ve Ne İş Yapar?

MSCI açılımı, Morgan Stanley Capital International olarak bilinir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yatırım araştırma firması olan MSCI; küresel hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve hedge fon endeksleri sağlayan dünyanın en büyük bağımsız kuruluşlarından biridir.

Dünya genelindeki devasa yatırım fonları ve kurumsal yatırımcılar, sermayelerini hangi ülkelere ve hangi hisse senetlerine yönlendireceklerine karar verirken MSCI endekslerini baz alırlar. Bir ülkenin MSCI endeksindeki ağırlığının artması veya azalması, o ülkeye girecek yabancı sermaye miktarını doğrudan etkiler.

MSCI Türkiye kararı nedir, endeks değişiklikleri neden donduruldu?

MSCI, 2026 Piyasa Sınıflandırma İncelemesi kapsamında Türk hisse senetlerine yönelik belirli endeks işlemlerini ve değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak dondurduğunu açıkladı.

MSCI, Türkiye'nin attığı düzenleyici adımları yakından takip ettiğini ancak bu reformların henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Açıklamada öne çıkan en kritik uyarı ise Haziran 2027 tarihi oldu. Eğer bu tarihe kadar piyasa denetiminde ve kurumsal yatırımcıların güvenini sağlayacak yapısal iyileştirmelerde yeterli ilerleme sağlanamazsa, Türkiye için statü değişikliği masaya gelecek.

Yeterli ilerleme sağlanamaması durumunda MSCI, Türkiye Endekslerini mevcut "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Markets) statüsünden çıkarabilir.

Türkiye’nin bir alt kategori olan "Sınır Piyasa" (Frontier Markets) veya "Bağımsız Piyasa" (Standalone Markets) statüsüne düşürülmesi ihtimali bulunuyor.