MSCI, Türkiye hisse senetlerine yönelik bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurma kararı aldı. Derhal yürürlüğe giren uygulama, yeni hisse eklenmesinden hisselerin daha büyük ölçekli endeks segmentlerine yükseltilmesine kadar dört başlığı kapsıyor.

Kararın arka planında, MSCI'nin 2026 Piyasa Sınıflandırması İncelemesi sırasında kurumsal yatırımcıların dile getirdiği endişeler yer aldı. Yatırımcılar, belirli küçük ölçekli şirketlerle yakından ilişkili fonların portföyleri üzerinden koordineli işlemler yapılabileceğine dikkat çekti. MSCI, bu tür işlemlerin fiili dolaşım oranlarına ilişkin hesaplamaların güvenilirliğini ve piyasa bütünlüğünü zedeleyebileceğini belirtti.

DÖRT TÜR DEĞİŞİKLİK DURDURULDU

Financial Times'ta yer alan habere göre, geçici uygulama kapsamında Türkiye hisse senetleri için şu değişiklikler yapılmayacak:

Yabancı yatırımcı dahil etme faktörlerinde (FIF) artış.

Endekslerde dikkate alınan pay sayısında (NOS) artış.

MSCI Türkiye Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksi'ne (IMI) yeni hisse eklenmesi.

Hisselerin daha büyük ölçekli endeks segmentlerine yükseltilmesi.

ALINAN ÖNLEMLER BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA

Türkiye'de yetkililerin çeşitli adımlar attığı belirtildi. Bunlar arasında, nihai faydalanıcısı zaten kapsam dışında tutulan payların fonlar üzerinden tutulan bölümünü de fiili dolaşım hesabının dışında bırakan bir çerçeve bulunuyor.

Ancak MSCI, önlemlerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydetti. Kurum, piyasada güven oluşturulması için uygulamaların tutarlı, sürdürülebilir ve bağımsız biçimde doğrulanabilir olması gerektiğini vurguladı.

MSCI'ye göre kalıcı iyileşme için gerçek faydalanıcıların ayrıntılı ve zamanında açıklanması, koordineli işlemlere karşı etkili gözetim ve yaptırım mekanizmalarının uygulanması gerekiyor. Kurum ayrıca fiili dolaşımı yapısal olarak bozulmuş hisselerin belirlenmesine yönelik şeffaf kurallar oluşturulmasını istedi.

HAZİRAN 2027'YE KADAR İLERLEME KOŞULU

Türkiye hisse piyasasını ve önlemlerin etkinliğini izlemeyi sürdürecek olan MSCI, Haziran 2027'ye kadar yeterli ilerleme görülmemesi halinde ek adımları değerlendirebilecek. Bu adımlar arasında Türkiye endekslerinin gelişen piyasalar statüsünden sınır piyasalar veya bağımsız piyasa statüsüne geçirilmesi için istişare başlatılması da bulunuyor.

Türkiye endekslerinin statüsü, MSCI'nin 2027 Yıllık Piyasa Sınıflandırması İncelemesi kapsamında yeniden ele alınacak.

MSCI NEDİR?

MSCI, dünya genelindeki hisse senedi piyasalarını ölçmek amacıyla endeksler hazırlayan uluslararası bir finans kuruluşudur. Geçmişte Morgan Stanley Capital International adıyla bilinen şirketin oluşturduğu göstergeler, özellikle küresel yatırım fonları tarafından referans kabul edilir.

MSCI endeksleri; şirketlerin piyasa değeri, halka açık paylarının büyüklüğü, işlem hacmi ve yabancı yatırımcıların hisselere erişimi gibi ölçütler dikkate alınarak hazırlanır. Gelişmiş, gelişmekte olan ve sınır piyasalar için ayrı göstergeler bulunur.

MSCI Türkiye Endeksi ise Borsa İstanbul’da işlem gören büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansını ölçmeyi amaçlar. MSCI’nin açıklamasına göre endeks, Türkiye’deki yatırım yapılabilir hisse senedi evreninin yaklaşık yüzde 85’ini kapsıyor.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

MSCI kararları, bu endeksleri izleyen yabancı fonların portföy tercihlerini etkileyebilir. Bir şirketin endekse eklenmesi, endeksi takip eden fonların o hisseye yönelmesine neden olabilir. Endeksten çıkarılma kararı ise satış baskısı yaratabilir. Ancak MSCI’ye giriş, hissenin mutlaka yükseleceği anlamına gelmez.