2025-MSÜ oturumunun ertelenmesi beklenmiyor. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan açıklama yapıldı.

Ersoy, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülke genelinde bir süredir soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkisi altındayız. Adaylardan ricamız, hava durumunu göz önünde bulundurarak sınav yerlerine zamanında ulaşmaları. Ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıkları dikkate alarak planlama yapmalarını öneriyoruz. Sınava geç kalan adaylar bizi üzüyor. Bu nedenle tedbirli hareket ederek, hem adaylarımızın hem de bizim üzülmememizi sağlasınlar."

Ersoy ayrıca 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.