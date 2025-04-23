MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Paylaşılan haritaya göreTürkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan 45 il ve110 ilçe bulunmakta.
Fay üstünde bulunan iller şöyle:
- Aksaray
- Aydın
- Balıkesir
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Bingöl
- Denizli
- Eskişehir
- Erzincan
- Erzurum
- Hakkari
- Hatay
- İzmir
- Maraş
- Manisa
- Muğla
- Kocaeli
- Konya
- Osmaniye
- Sakarya
- Tokat
Fay hattı geçen ilçeler şu şekilde:
ADIYAMAN - Gölbaşı
AFYONKARAHİSAR - Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
ANKARA - Şereflikoçhisar
ANTALYA - Demre
AYDIN - Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
BALIKESİR - Gönen, Manyas
BATMAN - Kozluk
BİNGÖL - Karlıova, Yedisu
BOLU - Gerede, Yeniçağa
BURSA - Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
ÇANAKKALE - Çan, Yenice
ÇORUM - Lâçin
DENİZLİ - Babadağ, Çameli, Çardak
DİYARBAKIR - Lice
DÜZCE - Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaştı
ELÂZIĞ - Palu, Sivrice
ERZİNCAN - Üzümlü
ESKİŞEHİR - İnönü
GAZİANTEP - İslahiye
HAKKARİ - Şemdinli
HATAY - Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
ISPARTA - Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İZMİR - Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
KAHRAMANMARAŞ - Nurhak, Türkoğlu
KAYSERİ - Talas, Yeşilhisar
KIRIKKALE - Keskin
KIRŞEHİR - Akpınar, Mucur
KOCAELİ - Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
KONYA - Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
KÜTAHYA - Gediz, Simav
MALATYA - Akçadağ
MANİSA - Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
MERSİN - Çamlıyayla, Mut
MUĞLA - Menteşe, Milas
MUŞ - Korkut, Varto
NİĞDE - Altunhisar, Bor
OSMANİYE - Düziçi, Toprakkale
SAKARYA- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
SİİRT - Eruh
SİVAS - Altınyayla, Yıldızeli
ŞANLIURFA - Bozova
ŞIRNAK - Beytüşşebap
TOKAT - Niksar, Pazar, Reşadiye
VAN Çaldıran, Özalp
YALOVA - Altınova, Çınarcık