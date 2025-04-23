MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Paylaşılan haritaya göreTürkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan 45 il ve110 ilçe bulunmakta.

Fay üstünde bulunan iller şöyle:

- Aksaray
- Aydın
- Balıkesir
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Bingöl
- Denizli
- Eskişehir
- Erzincan
- Erzurum
- Hakkari
- Hatay
- İzmir
- Maraş
- Manisa
- Muğla
- Kocaeli
- Konya
- Osmaniye
- Sakarya
- Tokat

Fay hattı geçen ilçeler şu şekilde: 

ADIYAMAN - Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR - Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA - Şereflikoçhisar

ANTALYA - Demre

AYDIN - Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR - Gönen, Manyas

BATMAN - Kozluk

BİNGÖL - Karlıova, Yedisu

BOLU - Gerede, Yeniçağa

BURSA - Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE - Çan, Yenice

ÇORUM - Lâçin

DENİZLİ - Babadağ, Çameli, Çardak

DİYARBAKIR - Lice

DÜZCE - Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaştı

ELÂZIĞ - Palu, Sivrice

ERZİNCAN - Üzümlü

ESKİŞEHİR - İnönü

GAZİANTEP - İslahiye

HAKKARİ - Şemdinli

HATAY - Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA - Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR - Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

KAHRAMANMARAŞ - Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ - Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE - Keskin

KIRŞEHİR - Akpınar, Mucur

KOCAELİ - Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA - Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA - Gediz, Simav

MALATYA - Akçadağ

MANİSA - Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN - Çamlıyayla, Mut

MUĞLA - Menteşe, Milas

MUŞ - Korkut, Varto

NİĞDE - Altunhisar, Bor

OSMANİYE - Düziçi, Toprakkale

SAKARYA- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

SİİRT - Eruh

SİVAS - Altınyayla, Yıldızeli

ŞANLIURFA - Bozova

ŞIRNAK - Beytüşşebap

TOKAT - Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN Çaldıran, Özalp

YALOVA - Altınova, Çınarcık





 