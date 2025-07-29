MTV ödemelerinde çember daralıyor. Ödemeler için son 2 gün kaldı. Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz aralığında yapılıyor. Temmuz ayının son günleri yaklaşırken borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.

ÖDEME YAPILABİLECEK YERLER

MTV ödemesi yapacak milyonlarca vatandaş ise ödemelerin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Bunlara ek olarak farklı alternatiflerde var. İşte ödeme yapılacak yerler;

-Vergi daireleri,

-PTT şubeleri,

-Banka şubeleri,

Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.

ÖDEMEYENE HACİZ KAPIDA

31 Temmuz'a kadar ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabiliyor.

Araç muayenesi yaptırmak isteyen vatandaşların da MTV borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor. Ödenmemiş MTV borcu, araç muayene işlemlerini engelleyebilir.

MTV TUTARLARI GÜNCELLENDİ

2025 MTV tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 43,93 oranında yeniden değerleme yapılarak yükseltildi. Bu da araç sahiplerinin daha yüksek vergi ödemesini ifade ediyor. Sıfır araçta en düşük MTV 4 bin 834 liraya çıkmıştı.