2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz tarihinde başladı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

NASIL ÖDENİYOR?

Mükellefler, MTV ödemelerini dijital kanallar veya fiziki noktalar üzerinden yapabiliyor. Ödeme yapılabilecek yöntemler şu şekilde:

İnternet üzerinden ödeme şekli: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları.

Fiziki ödeme şekli: Vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankaların şubeleri ile ATM'leri.

ÖDEMEYİ GECİKTİRENE CEZA

Belirlenen son güne kadar ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi süreci devreye girecek. Yasal sürenin dolmasının ardından ödenmeyen vergi tutarına, gecikilen her ay için kanuni oranlarda gecikme faizi uygulanacak.