Kamu alacaklarının ödenmesine kolaylık sağlayan yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresi tamamlanıyor.

Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), SGK primleri, trafik cezaları ve öğrenim kredisi borçları başta olmak üzere kamusal yükümlülüğü bulunan vatandaşların başvuruları 31 Ağustos tarihine kadar kabul edilecek.

TAKSİT VE TEŞVİK ŞARTLARI

Düzenleme çerçevesinde borçluların mali durumları ve borçlarının niteliği dikkate alınarak ödeme planları hazırlanacak. Borç türüne göre taksit süreleri 36, 48 ve 72 ay olarak belirlenebilecek. KDV borçlarında ise taksit süresi en fazla 12 ay ile sınırlandırılacak.

Tecil edilen borç tutarlarına yıllık yüzde 29 faiz oranı tatbik edilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlar için mükelleflerden teminat talep edilmeyecek. MTV borcunu taksitlendiren borçlular, ödeme şartlarına uydukları sürece araçlarını fenni muayeneden geçirebilecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

Yapılandırma; Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezalarını kapsıyor.

Bunun yanı sıra Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları da kapsama dahil ediliyor. Birden fazla borcu olan mükelleflerin her bir borç için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

BAŞVURU KANALLARI VE YÖNTEMİ

Vergi ve trafik cezası borçluları; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet portalı veya bağlı bulunulan vergi daireleri üzerinden başvuru yapabilecek.

SGK prim borçlarının taksitlendirilmesi için ise gerekli belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurulması gerekiyor.

ÖDEME TAKVİMİ VE İLK TAKSİT DÜZENLEMESİ

Taksit ödeme takvimi alacaklı kuruma göre değişiklik gösteriyor. Vergi borçlarına ait taksit ödemeleri eylül ayında başlayacak.

SGK prim borçlarında ise başvurunun 31 Ağustos'a kadar yapılması ve ilk taksit tutarının da yine 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi şartı aranıyor.