Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Zonguldak'a geldi.
Bakan Bak, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.
Valilik ziyaretinde, anı defterinin imzalanmasının ardından protokol üyeleriyle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
VEKİLİ İTEREK ARAYA GİRDİ
Bu esnada AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanında yer almak için AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nu iterek araya girmeye çalıştı.
Yerel basından Zonguldak Pusulası'nın paylaştığı görüntülerde Avcı'nın bu hareketi karşısında Ahmet Çolakoğlu'nun yalnızca gülümsediği görüldü.
Fotoğraf çekimi esnasında yaşanan anlar, katılımcıların da dikkatini çekti.