Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir-Alanya seferini yapan yolcu otobüsünde meydana geldi. Muavin, otobüste bulunan kadın yolcuyu sözlü şekilde rahatsız etti. Ardından kadının karşısındaki koltuğa oturan muavinin cinsel bölgesiyle oynadı. "SABAHTAN BERİ BAKIP DURUYORSUN..." O anları cep telefonuyla kayıt altına alan kadın yolcu, muavine "Kanka birine mi benzettin beni? Sabahtan beri bakıp duruyorsun ya?" diye sordu. Muavin ise panikle oturduğu koltuktan kalktı. Yaşananların ardından kadın yolcu durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. OTOGARDA GÖZALTINA ALINDI İhbar üzerine ekipler otobüsün gideceği otogarda önlem aldı. Otobüsün otogara giriş yapmasının ardından asayiş ekipleri, hakkında şikayet bulunan muavini gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.