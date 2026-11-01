BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Emre Tezmen'den 20 milyar lira talep ettiği yönündeki iddiaları gündeme taşıyan AKPli Savcı Sayan'a, parti içinden tepki geldi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mücahit Yanılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Savcı Sayan'a tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon kriziyle ilgili, "Tıpkı bir cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz" sözünü hatırlatan Yanılmaz, "Birileri fonu bahane ederek bu kalenin (AK Parti'nin) yıkılmasını dört gözle bekliyorlar. Onların değirmenine su taşımak ne kadar doğru?" diye sordu.

''KARDEŞANE UYARIMDIR'

Yanılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Savcı Sayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan fon kriziyle ilgili: 'Tıpkı bir cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz.' derken siz, paylaşımlarınızla yaş kuru demeden her tarafı yakıp yıkıyorsunuz.

Züccaciye mağazasından bir su bardağı almak isteyen birinin mağazada bulunan her şeyi kırıp dökmesi gibi.

Paylaşımlarınızla kimleri sevindiriyor, kimleri üzüyorsun, farkında mısın?

Cumhurbaşkanımızın bu olayın üzerine bir cerrah titizliğiyle gideceğine inanmıyor musun?

İnanıyorsan bu telaş niçin?

İnanmıyorsan (ki ben inandığına inanıyorum) paylaşımlarında belirttiğin cumhurbaşkanına bağlılığının ne anlamı var?

Birileri fonu bahane ederek bu kalenin (AK Parti'nin) yıkılmasını dört gözle bekliyorlar.

Onların değirmenine su taşımak ne kadar doğru?

Ben inanıyorum ki cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kaleyi (AK Parti'yi) yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Kardeşane uyarımdır."