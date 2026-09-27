Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arnavutluk, Belarus'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle tamamlanırken geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta tamamlayan Kristjan Asllani, 34'te penaltıdan ev sahibi takımı öne geçirdi. MUÇİ FARKI İKİYE ÇIKARDI Arnavutluk, golün ardından oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. İlk yarının son bölümünde Elseid Hysaj'ın uzun pasında topla buluşan Ernest Muçi, tek vuruşla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 Arnavutluk galibiyetiyle tamamlandı. Bu sonuçla Arnavutluk 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirirken, teknik direktör Rolando Maran da takımın başında ilk galibiyetini aldı. Belarus ise 6 maçlık yenilmezlik serisini kaybetmiş oldu.

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