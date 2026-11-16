UEFA Uluslar C Ligi'nde Arnavutluk ile Finlandiya'yı karşı karşıya getiren mücadelede Trabzonspor'un Arnavut 10 numarası Ernest Muçi, sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadı. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydederek galibiyetin kapısını aralayan yıldız futbolcu, mücadelenin 62. dakikasında korkutan bir sakatlık geçirdi.

Finlandiyalı oyuncu Miro Tenho'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası acı içinde yerde kalan Muçi için sağlık ekipleri sahaya girdi. Pozisyonun ardından hakem Tenho'yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderirken, bir süre daha kendini deneyen başarılı orta saha 82. dakikada oyuna devam edemeyerek yerini Hoxha'ya bırakmak zorunda kaldı.

FEDERASYON RİSKE ATMADI

Arnavutluk'un galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından Ernest Muçi'nin son durumuna ilişkin Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan resmi bir bilgilendirme geldi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada; takımın gerçekleştirdiği saha antrenmanına katılamayan ve çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdüren Muçi'nin fiziksel durumunun riske atılmaması adına Belarus maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Milli aranın ardından yoğun fikstüre hazırlanan Trabzonspor'da, hücum hattının kilit isimlerinden Ernest Muçi'den gelen bu sakatlık haberi teknik heyet ve taraftarlar arasında tedirginlik yarattı. Bordo-mavili kulüp ise Arnavut futbolcunun sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.