Trabzonspor'un 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ernest Muçi, Arnavutluk'un UEFA Uluslar Ligi'nde Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Liverpool'da forma giyme isteğini dile getirdi. Maçta gol atan Muçi, "Umarım Salah beni Liverpool'a önerir" dedi.

Euronews Albania'ya konuşan Arnavut futbolcu, Muhammed Salah'ın sahadaki yeteneklerine ve takımına kattığı değere hayranlık duyduğunu belirtti. Liverpool'a transfer olma arzusunu da Mısırlı yıldız üzerinden yaptığı esprili yorumla paylaştı.

Muçi, performansından duyduğu memnuniyeti ve kariyer hedefini ise şu sözlerle anlattı: "Bir gün Avrupa'nın en iyi 5 liginden birine transfer olmak istiyorum. Umarım Salah beni Liverpool'a önerir.”