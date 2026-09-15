Mersin'in Anamur ilçesinde ikamet eden Derya Sert, 6 yaşındaki oğlu Ömer Özkan Sert'in eğitim hayatına ilk adımı atmasının mutluluğunu yaşıyor. Sert, oğlunun ana sınıfına başladığı bu özel gününde anneliğin ne kadar zorlu ve güzel bir yolculuk olduğunu bir kez daha hatırladı.

"UMUDUMUZU ASLA KAYBETMEDİK"

Derya Sert, AA muhabirine uzun süren tedavi sürecinde yaşadığı duyguları anlattı. Birkaç doktora gidip "rahim olmadığı için anne olamazsın" cevabı aldıklarını belirten Sert, "Umudumuzu asla kaybetmedik. Önce Allah, ardından Ömer ve Özlenen Özkan hocalar sayesinde çok şükür şu an oğlum 6 yaşında ve ana sınıfına başladı" dedi.

Sert, oğlunun "Okula Uyum Haftası"nı başarıyla geçirdiğini belirterek, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dikkat çekti. "Daha dün gibi aslında. Dün tulumlarını, zıbınlarını ütülüyordum, 6 yıl geçti. Şimdi ana sınıfına başladı. Şimdi giyeceği kıyafetleri kendi seçiyor, onları ütülüyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Özkan Sert'in babasının oto tamircisi olduğunu ve çocuğun da babasının izinden gitmek istediğini belirten Sert, "Rabb'im nereyi uygun görürse artık. Çocuk olduğu için değişiyor aslında 'Bugün polis, yarın asker, öbür gün doktor olacağım' diyor. Sağlıklı olsun, derslerinde gayet başarılı. Biz her daim onun yanındayız, ne olmak isterse arkasındayız" diye konuştu.

DÜNYADA BİR ÇIĞIR AÇILDI

Operasyonda yer alan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavi sürecinin 15 yıl önce başladığını anımsattı. Özkan, Derya Sert'in "anne olamazsın" denilen bir hasta olduğuna dikkat çekerek, "Rahim nakli operasyonuyla onunla beraber bizim de serüvenimiz başladı. Bu, dünyada kadavradan ilk rahim nakliydi ve bizim Derya'yı bebek sahibi yapma çabamız 9 yıl kadar uzun süreç aldı" dedi.

Rektör Özkan, Ömer Özkan'ın hayatındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve onu evlerinin bir ferdi gibi gördüklerini belirtti. "Çocuğun dünyaya gelmesine vesile olmak gerçekten çok büyük mutluluk. Aslında bir mucize baktığınızda, Allah'ın mucizesine biz vesile olduk açıkçası. Sonuç olarak 'Gebe kalamayacaksın, hiçbir zaman anne olamayacaksın' denen bir hastaya, Ömer Özkan hocanın önderliğinde bambaşka bir yol açıldı. Dünyada bu anlamda bir çığır oldu açıkçası" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuğun hayırlı bir insan olmasını umduğunu belirterek, "Umuyorum ne yaparsa yapsın insanlık ve ailesi için hayırlı bir insan olur, güzel şeyler yapar" sözlerini ekledi.

Derya Sert'e, rahim olmadığı için hamile kalamaması nedeniyle 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakli yapılmıştı. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında dünyaya getirdiği 760 gram ağırlığındaki oğluna Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adını vermişti.

Ömer Özkan Sert de okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Boyama yapıyor, ders çalışıyorum. Okula geldiğim için çok mutluyum, heyecanlıyım. Burada güzel vakit geçiriyorum. Büyünce araba ustası olacağım, arabaları tamir edeceğim. Özlenen anne (Prof. Dr. Özlenen Özkan) ve adaşımı (Prof. Dr. Ömer Özkan) çok seviyorum" dedi.