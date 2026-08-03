Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne seyir halinde olan 24 yaşındaki Mustafa A. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amacıyla Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.